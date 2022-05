Inden den unge ansatte kunne nå brandtæppet, var flammerne så høje, at Havnens Perle måtte tømmes for kunder. Ilden var på vej op i de brede rør over emhætten. Senere bredte den sig til taget.

»Ring efter brandvæsenet,« sagde den unge medarbejder i telefonen.

Godt en halv time senere stod Peter Lerdrup og så på den grillbar, der har været i familiens eje siden 1962. Tredje generation, var han, og det så egentlig ikke så slemt ud. Han gik rundt og sikrede gasflaskerne med en brandmajor, mens det tikkede ind med bekymrede beskeder. Men 14 dage, så var de oppe at køre igen, tænkte han.