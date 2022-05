Aarhusianerne kan fejre dronningen i Mindeparken

Eftermiddagen vil foregå i Mindeparken, hvor der er arrangeret en folkefest med koncerter og madboder imellem kl. 12. og 17. Deltagelse er gratis, og de fremmødte kan blandt andet opleve et stort børnekor samt en koncert med Teitur feat. Tina Dickow & Andrea Pellegrini. Parken bliver inddelt i zoner, hvor der gives eksempler på byens unge talenter inden for gastronomi, sport, design og fashion samt håndværk.