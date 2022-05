Find My iPhone førte til mobiltyv

Tyveri: En 19-årig kvinde anmeldte mandag kl. 22.56, at hun havde fået stjålet sin mobiltelefon, som hun nu havde sporet via funktionen Find My iPhone. Mobiltelefonen var blevet stjålet, mens kvinden var i et supermarked i Jægergårdsgade i Aarhus, hvor hun havde lagt den i et kort øjeblik ved kassen. På overvågningen i butikken kunne personalet se, at en mand havde taget telefonen, som kvinden nu via gps-funktionen kunne se befandt sig ved en adresse på Aarhus Havn.