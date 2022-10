Nyrups firkløver tabte et blad ved valget, inden det nye trekløver tabte endnu et i regeringsperioden

På den yderste del af venstrefløjen kæmpede det nyoprettede parti Enhedslisten for at komme ind i Folketinget. Partiet var oprindelig dannet i 1989 som et valgsamarbejde mellem DKP, Venstresocialisterne og Socialistisk Arbejderparti. Ved valget i 1994 kunne partiet profilere sig på EU-spørgsmålet, hvor det efter SF’s accept af ”det nationale kompromis” i 1992/93 stod som det eneste rene modstanderparti på venstrefløjen. Desuden krydrede underholderen og skuespilleren Jacob Haugaard valgkampen ved at stille op som løsgænger, blandt andet med en dagsorden om, at han ønskede at kæmpe for ”medvind på cykelstierne”. Til sin egen store overraskelse blev han valgt ind med over 23.000 personlige stemmer.

Valgets resultat