Mand med peberspray sparkede dør ind til lejlighed

En patrulje tog hen til opgangen, hvor de fandt en 25-årig mand, der havde sparket døren ind til en tilfældig lejlighed, hvor han nu havde taget ophold. Han blev anholdt og sigtet for hærværk og husfredskrænkelse, og da han havde en peberspray på sig, blev han også sigtet for overtrædelse af våbenloven. Han forklarede, at der havde været nogen efter ham, og at han derfor havde søgt tilflugt i lejligheden. Det var dog uklart, hvad der præcist var foregået. Østjyllands Politi undersøger ifølge døgnrapporten nu episoden nærmere.