Sigtet for at betale med falsk pengeseddel

Pengefalsk: Personalet i en dagligvarebutik på Kirketorvet i Tranbjerg kontaktede søndag kl. 11.24 politiet og fortalte, at de havde tilbageholdt en mand, som dagen før havde betalt med en falsk 500-kroneseddel. Først dagen efter var det blevet opdaget, at sedlen var falsk, men nu var manden vendt tilbage og havde igen forsøgt at betale med en falsk seddel. Denne gang blev det iføæge døgnrapporten straks opdaget, og manden blev tilbageholdt og politiet tilkaldt.