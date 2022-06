01/06/2022 KL. 16:00

Enock Poulsen ser frem til at fortsætte jagten på verdensmesterskabet med sin nye promoter

Bettina Palle overtog for nylig sin fars boksebutik og dermed promoter-titlen for boksestjerner som blandt andre den aarhusianske Enock Poulsen, der netop har vundet sit første europamesterskab. Han er meget glad ved nyheden om, at Palle-blodet bliver i boksebranchen.