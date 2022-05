Tre mænd anholdt efter større slagsmål

Overfald: Østjyllands Politi fik søndag kl. 21.34 en anmeldelse om, at tre mænd havde overfaldet flere personer på en beværtning på Skolegade i Aarhus C. Ifølge personalet på stedet havde de tre mænd forsøgt at komme ind på beværtningen, men de var blevet afvist, da de ville have deres egne drikkevarer med ind.

De tre mænd blev voldsomt utilfredse med afvisningen og begyndte at slå og sparke på noget personale og nogle gæster på stedet, ligesom de kastede rundt med stole, glas og flasker. En kvinde havde fået en bule i panden efter et slag, en mand havde fået nogle mærker og rifter efter nogle slag, og to mænd havde fået nogle mindre skader i hovedet, da de var blevet ramt af en flaske.