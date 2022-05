Endnu to chefer på Aros er nu fratrådt

I 2021: tillid til ledelsen

Alligevel indsatte bestyrelsen overinspektør Lise Pennington som konstitueret direktør umiddelbart efter Erlend Høyerstens afgang, ligesom HR-chef Rikke Stengaard Madsen blev på sin post.

»Konklusionen på rapporten har ikke rokket ved, at bestyrelsen har tillid til Lise Pennington, HR-chefen og den øvrige ledelse. Vi betragter den her undersøgelse som slut. Den påpeger udfordringer, og der skal skabes et sundt og trygt miljø. Det sætter vi i værk nu,« sagde Carsten Fode til JP Aarhus den 1. juli.

»Det forhold, at der har været behov for en anonym klage, sammenholdt med nedlukningen pga. corona viser, at der har været udfordringer, men det har ikke noget med Lise Pennington og Rikke Stengaard Madsen at gøre,« sagde Carsten Fode endvidere.

Laura Hay Uggla ønsker ikke at uddybe, hvilken fratrædelsesaftale Lise Pennington og Rikke Stengaard Madsen har indgået.

Da Erlend Høyersten fratrådte, skete det med seks måneders opsigelse og løn i hele perioden. Ifølge Carsten Fode fik han ca. 1,5 mio. kr. alt inklusive plus et tillæg på 25 pct., fordi han var åremålsansat.