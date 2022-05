Lørdag fester Latinerkvarteret

Lørdag den 28. maj klokken 9.00 inviterer Latinerkvarterets erhvervsdrivende til gratis morgenmad ved et langt bord gennem hele Graven. Dermed går starten på den årlige Latinerfestival.

»Vi holder festivalen for at styrke sammenholdet i kvarteret. Samtidig er det også en måde at vise, hvor charmerende Latinerkvarteret er. Vi giver den fuld gas med shopping, musik, konkurrencer, mad og kunst,« siger Christine Riekehr Møller.