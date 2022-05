Aarhusiansk torv bliver frisket op: Sådan kommer det til at se ud

På torvet bliver der ligeledes lagt granitbelægning i forskellige former. De gamle bænke males røde for at give lidt mere farve til torvet, og små siddepladser i granit bliver flyttet fra Lundings Torv til Frederiksbjerg Torv.

Frederiksbjerg Fællesråd ser frem til moderniseringen af torvet:

»Vi håber, at det nyrenoverede torv kan give alle, der bevæger sig gennem kvarteret på cykel eller gåben, mere lyst til at tage en pause på torvet, fordi det bliver mere tiltrækkende og skønnere at opleve. Det er også dejligt at tænke på, at der bliver brugt ”genbrugsgranit” fra Lundings Torv. Fællesrådet arbejder med at få bæredygtighed ind i de initiativer, vi sætter i gang i byrummene i kvarteret, så det er bare dejligt, at Aarhus Kommune har bidraget med at tænke kreativt og begrænse udvindingen af naturressourcer som granit,« siger Jeppe Spure, formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, i pressemeddelelsen.