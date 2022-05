Lektor i sundhedsret Kent Kristensen fra Syddansk Universitet har over for Danmarks Radio vurderet, at den øverste ledelse i Region Midtjylland svigtede sit ansvar, da den ikke reagerede på netop Troels Fogh Pedersens henvendelse.

Amputationssagen udspringer af en ekstern analyse, offentliggjort i slutningen af april. Den viste, at patienter i Region Midtjylland er kommet så sent i behandling, at det alligevel efterfølgende har været nødvendigt at amputere et ben eller underben. Professoren bag analysen kom frem til, at i gennemsnit 92 midtjyder årligt kan have fået en amputation, selv om det kunne have været undgået med den korrekte forebyggende behandling.

Regionen måtte siden korrigere tallet, fordi den havde givet professoren forkerte tal, da han skulle lave analysen. Skønnet fra regionen lyder nu på gennemsnitligt 47 unødige amputationer om året. I sidste uge blev koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen fyret som følge af sagen.