Vejen er banet fra Vejle til Randers – nu skal den anlægges

Folketinget tredjebehandlede torsdag en anlægslov for udvikling af statsvejnettet, og dermed kan en række større projekter under ”Infrastrukturplan 2035” for alvor gå i gang. Projekterne omfatter blandt andet udbygning af E45 Vejle-Skanderborg og Aarhus Syd-Aarhus N.

»Med vedtagelsen af anlægsloven har vi nået en vigtig milepæl, der danner det egentlige lovmæssige grundlag for de arbejder, vi nu sætter i gang i Vejdirektoratet. Vi ser rigtig meget frem til at komme et skridt videre med den række af projekter, som vi skal arbejde med i de kommende år,« siger afdelingsleder Ida Rasmussen på Vejdirektoratets hjemmeside.