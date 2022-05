22/05/2022 KL. 06:45

De Linde: Vi blev presset til at indgå en aftale

Interne mails i Mindet-sagen viser, at kommunen krævede modydelser af Olav de Linde for at godkende højhuset. Bygherren retter skarp kritik mod kommunen, men forvaltningschef afviser kritikken.