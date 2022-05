Østjyllands Politi fik onsdag kl. 21.37 en anmeldelse om, at fire berusede personer var oppe at slås på en perron på banegården i Aarhus C. Da politiet kom frem, traf de en kvinde og tre mænd, som alle var højtråbende og opfarende.

Alle blev anholdt og sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden ved at have indledt sig i slagsmål.