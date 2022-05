Anmeldte tricktyveri på rutebilstationen

En 76-årig mand anmeldte onsdag, at han omkring kl. 11.50 havde været udsat for tricktyveri på rutebilstationen i Odder. Ifølge den 76-årige havde han siddet på en bænk, da en fremmed mand havde henvendt sig til ham og spurgt, om han kunne veksle en 20’er til to 10-kroner.

Det ville den 76-årige godt hjælpe med, så han tog sin pung frem for at finde pengene. Mens han kiggede i pungen, greb manden i følge døgnrapporten ned i den og tog nogle sedler, inden han stak af fra stedet.