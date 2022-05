Sagen om det høje antal amputationer i Region Midtjylland udløste måske nok fyringen, men var ikke eneste årsag til, at koncerndirektør Ole Thomsen skulle afskediges. Og nye oplysninger vil ikke ændre på, at samarbejdet med den nu aftrådte koncerndirektør var nået til vejs ende. Det siger Anders G. Christensen, gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af Forretningsudvalget, som på et ekstraordinært møde i sidste uge besluttede at fyre koncerndirektøren.