Han har lavet et hav af redninger dette forår, og selv om han har lukket en del mål ind under krisen, er Jesper Hansen den spiller, som har det højeste gennemsnit i Jyllands-Postens karaktergivning for forårets 15 kampe.

Dermed er Jesper Hansens forårets spiller i AGF ifølge Jyllands-Posten foran Frederik Tingager og Mikael