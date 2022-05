Vagter fik øje på gammel kending

Strøgvagterne ventede på manden uden for butikken, og da han var gået ud, uden at betale for noget, blev han pågrebet og ført med ind i et baglokale, hvorfra der blev ringet efter politiet. Den 29-årige mand blev sigtet for butikstyveri og fundet i besiddelse af en parfume, stjålet fra Matas, de stjålne sko og en boltsaks.

Det viste sig, at han også havde ødelagt et par sko i Sportsmaster i forsøget på at få alarmen af, men dem havde han efterladt i butikken.