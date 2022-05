27/05/2022 KL. 16:00

Første år i Skanderborg Aarhus' direktørstol: »Det var været en spændende rejse«

Første kapitel i historien om Skanderborg Aarhus er klappet af. Men spørger man adm. direktør i foreningen, Mads Lind, kan han ikke vente med at tage hul på det næste. For efter en første sæson, der er gået over al forventning, har ambitionerne taget et ryk op.