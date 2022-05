Royal Run 2022 bliver tilsat livemusik

Nice Little Penguins og Mek Pek Party Band.

Det er to af mange musikalske indslag, som vil præge årets Royal Run i Aarhus i pinsen mandag 6. juni. Årsagen er, at Aarhus i 2022 er musikby - Music City Aarhus 2022 - og det markeres med syv mindre scener, en stor scene og et musikalsk mødested.

De musikalske bidrag præsenteres under titlen ”Musik og Motion” på syv pop-up-scener langs løberuten, hvortil Uncover Music har booket en række upcoming musiknavne, og der er musik på en stor scene i Mindeparken samt et musikalsk mødested i Skanseparken. Musik og Motion er en del af Music City Aarhus 2022 og har modtaget støtte af Kirsten og Gunnar Fonden. Advokat og bestyrelsesformand i fonden Peter Rønnow ser frem til et løb med ekstra meget musik: