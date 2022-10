Auken vandt, SF og De Radikale tabte, og en smal VK-regering fik magten

Valgets temaer

Netop skattelettelser blev et centralt emne for valgkampen. Socialdemokratiet ønskede at støtte de lavtlønnede økonomisk, mens regeringens forslag ville tilgodese de mere velstillede og lovede lavere marginalskatter og mere liberalisme.

Socialdemokratiets leder Svend Auken appellerede under valgkampen til partier som Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Det Radikale Venstre ved at understrege, at der var behov for en bred regering. Heroverfor fremhævede især Venstres partileder Uffe Ellemann-Jensen betydningen af at fastholde den markedsorienterede og liberale politik, som de borgerlige partier havde stået for siden 1982. Valgkampen blev dog af mange opfattet som overflødig og uden egentligt politisk indhold. Valgdeltagelsen på knap 82,8 pct. var da også den laveste ved et folketingsvalg siden 1953.