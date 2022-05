Aarhusianerne elsker Aarhus Street Food. Det må være konklusionen, når en almindelig onsdag i en almindelig forårsuge kan afstedkomme noget, der minder om alle pladser besat ved bord og bænkesættene i de tidligere busgarager i Ny Banegårdsgade.

At lokalisere ledige pladser var imidlertid ikke en bekymring jeg gjorde mig denne dag, for maden var bestilt som takeaway via Aarhus Street Foods webløsning.