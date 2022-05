Aarhus Ø har fået en 600 kvadratmeter stor kunstig sandstrand, der flyder i Bassin 7 ved siden af havnebadet.

Den skulle have været på plads samtidig med havnebadet i 2018, men undersøgelser viste, at bølgerne fra Molslinjens færger ville kunne skade den. Derfor blev den placeret midlertidigt ved Dome of Visions på Pier 2. Her kunne den ligge i læ, indtil Molslinjen flyttede ud til Østhavnen.