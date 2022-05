»Den kører indtil den 18. juni, fordi det har en fin symbolik, at indsamlingen startede på første retsdag og slutter på årsdagen for ulykken. Vi når ikke op på 13 mio. kr., men af princip har vi heller ikke lyst til at sætte pris på den skade, Stefan har lidt. Vi kan ikke samle for mange penge ind til det her,« siger Allan Beier, der håber, at flere har lyst til at støtte den gode sag.

»Vi kan se et væsentligt dyk i aktiviteten og håber på, at der kommer et lille boost med denne udmelding, for vi vil gerne samle flere penge ind.«

Indsamlingen er blevet godkendt af indsamlingsnævnet, og det betyder, at pengene skattefrit kan tilgå Stefan Nymann.