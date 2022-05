Politiet fandt narko i pengeskab

Mens politiet undersøgte lejligheden, dukkede der tre mænd på 17, 27 og 29 år op. De to mænd på 17 og 27 år blev anholdt og sigtet for salg af narkotika.

Den 27-årige blev under visitation desuden fundet i besiddelse af en joint og nogle ulovlige piller og blev derfor også sigtet for narkobesiddelse. Den 17-årige blev fundet i besiddelse af en mindre mængde doping og blev derfor også sigtet for lov om forbud mod visse dopingmidler.

De to mænd blev kørt til politigården i Aarhus, hvor det lykkedes den 27-årige at få endnu to sigtelser for henholdsvis vold og trusler mod tjenestemænd, idet han slog en politimand i ansigtet og råbte trusler efter flere andre politifolk i forbindelse med detentionstilsyn.