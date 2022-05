Forfatteren Anthony Doerr kommer til litteraturfestival Aarhus

Lise Kloster Gram, programansvarlig ved LiteratureXchange er begejstret over, at det lykkedes at få Anthony Doerr hertil.

»Han er en af de helt store internationale forfattere, som er blevet læst bredt i årevis i Danmark. Han er kendt for sin evne til at kombinere store fortællinger og gribende menneskeskildringer,« siger hun i en pressemeddelelse.

»Til arrangementet fortæller Anthony Doerr om sit forfatterskab og dykker særligt ned i sin nye roman, ”Byen i skyerne”, som udkom i efteråret. Og så fortæller han om, hvad der får ham til at skrive. Når vi læser derhjemme, møder vi kun teksten. Det er helt unikt at få mulighed for at komme ud i byen og møde forfatteren.«