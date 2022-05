Ung mand sigtet for blufærdighedskrænkelse ved Mollerup Skov

»Det vil typisk være sådan, at vores patienter har mere end én seksuel afvigelse eller f.eks. hyperseksualitet, som jo ikke er kriminelt, men kan være forstyrrende nok i sig selv, sammen med en trang til at blotte sig eller belure andre,« siger Dorte Olesen og fortsætter:

»Den kliniske diagnose er ekshibitionisme, men det at vise sig frem kan antage mange former og både handle om det fysiske, over for nogle på en strand, i en skov eller i bussen, men også på nettet, hvilket vi i stigende grad ser,« siger Dorte Olesen og forklarer, at det for nogle med internettet er blevet lettere at udleve den afvigende, ekshibitionistiske adfærd.