Efterlysning: 21-årig flygtede fra politiet

Kort tid efter blev bilen standset på Langelandsgade i Aarhus, men den 21-årige var ikke længere i køretøjet.

Tre mænd blev anholdt og sigtet for at have hjulpet en anholdt med at flygte fra politiet. Den 21-årige vurderes ikke som farlig, men Østjyllands Politi opfordrer til, at man straks kontakter politiet, hvis man ser den 21-årige Yasin Yahye Ali Hassan, der er sigtet for besiddelse og salg af en større mængde kokain.