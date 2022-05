Erhvervsakademi Aarhus har solgt ejendom for 34 mio.

Netop det faktum, at store dele af ejendommens arealer er indrettet til laboratorieundervisning er ifølge økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm en af de primære årsager til, at Erhvervsakademiet valgte at sælge.

»Bygningen og de studieretninger, der køres herfra, er de sidste, som vi ikke har samlet på vores Campus ved Sønderhøj. På Hasselager Allé 8, så vi ind i et større renoveringsprojekt i omegnen af 30 mio. kr. At vi vælger at sælge ejendommen, er også et spørgsmål om risikostyring. Det ville ikke være forsvarligt at gennemføre et så investeringstungt renoveringsprojekt, når ejendommen ligger afsides fra campus, og det på sigt vil være svært at hive investeringen hjem igen, da bl.a. laboratorierne er specielt indrettet til os,« fortæller Niels Erik Holmstrøm.