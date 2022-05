I Danmark er det for de fleste en selvfølge, at børn sover middagslur udenfor i barnevogn, men det er det ikke i resten af verden. Så da moren til lille Joe på godt et år fra Japan kom for at hente sin søn i vuggestuen og fandt ham sovende i en krybbe udenfor, knipsede hun begejstret løs af sin sovende søn.

»Nogle af forældrene har jo aldrig set en barnevogn før. Joe var vant til at falde i søvn i favnen, så da han efter et par dage her sov i barnevognen, blev hans mor vildt begejstret. ”Kan min søn virkelig det.”«