Ifølge Purnima Erichsen skal den nye uvildige undersøgelse have en bredere dataanalyse og undersøgelse af processen hidtil for at få får belyst flere aspekter.

Hospitalsudvalgets næstformand, Annette Roed (S), fortæller, at Socialdemokratiets ærinde med den nye undersøgelse er at lære af situationen. Desuden skal den afdække, om arbejdsgange og systemer kunne have været bedre, samt hvad der skete, og om der er nogen, der har sagt fra, og i givet fald hvem, hvordan og hvorledes, anfører hun.

For lidt forebyggelse

For nylig kom det frem, at en ekstern undersøgelse fra Region Midtjylland konkluderede, at over 90 patienter fra regionen hvert år kan have fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underbenet, uden det var nødvendigt.

Analysen, lavet af to eksterne eksperter, viser, at der i perioden 2016-2020 er udført 30 pct. flere amputationer på lår og underben i Region Midtjylland end i resten af Jylland, som befolkningsmæssigt er nogenlunde lige store. Det svarer til 92 flere amputationer årligt i gennemsnit. Analysen fastslår bl.a., at behandlingskapaciteten og -aktiviteten i Region Midtjylland er alt for lille til at dække behovet for især amputationsforebyggende behandlinger, som man har været dårlige til at bruge, og de forebyggende tiltag er sket så sent, at en del patienter alligevel har måttet gennemgå en amputation efterfølgende.