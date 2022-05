Konkret foreslår Dansk Folkeparti bl.a. øget gadebelysning, mere videoovervågning, at der indtænkes åbne og trygge pladser i lokalplaner samt oprettelse af tryghedszoner. Tiltagene skal være med til at sikre, at eksempelvis byens unge skal kunne færdes trygt i det aarhusianske natteliv uden vold, stoffer og uden frygt for at blive slået ned eller udsat for grænseoverskridende adfærd.

Den socialdemokratiske rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold, understregede, at Aarhus i overvejende grad er en tryg by.

»Og jeg vil gøre alt for, at det forbliver sådan. 12 drab i Aarhus gennem de seneste to år må og kan vi ikke acceptere. Derfor sender jeg forslaget til behandling i Magistraten for det er vigtig og kompleks dagsorden,« sagde Anders Winnerskjold.