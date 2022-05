13/05/2022 KL. 16:00

For abonnenter

En solid forsvarsakse skal tage Skanderborg Aarhus et skridt nærmere semifinalen

Når Skanderborg Aarhus møder Bjerringbro-Silkeborg til andensidste kamp i slutspillet på lørdag, bliver det uden plads til de store overraskelser. De to hold har nemlig mødt hinanden flere gange inden for den seneste tid. Det betyder dog intet for spændingen, der selvsagt er enorm forud for en vaskeægte knald eller fald-kamp.