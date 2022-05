Jeppe Hein vil gøre en kunst ud af at sidde på en bænk med udsigt

»Børnene, der leger i springvandet, ved jo ikke, at det er kunst. Det er det smukke ved det. Det er så smukt, at de legende børn bare er en del af det. En dag vil de måske finde ud af, at det er kunst og få en anden tilgang til det. Det er på samme måde her i taghaven. Det er unikt – her får jeg fat på nogle mennesker, som ikke ved, at f.eks. bænkene er kunst. Det skal denne kunst kunne holde til: at blive rørt ved, set og mærket på.«

Med bænkene vil Jeppe Hein, hvis studio ligger på Dessauer Strasse i Berlin, udfordre de sociale rum og lægge op til flere smil og mere leg.

»Tiden er til, at man må åbne mere op og hjælpe hinanden, være mere sociale. Det kan man her i Roofgarden, ganske gratis, og det er da en kæmpe gave. Så sæt dig bare ned på en af bænkene, og bliv en del af det sociale liv, der skal være her, hvor folk skal interagere med hinanden,« siger han.