Røvere truede med jernrør og tømte en pulverslukker

Østjyllands Politi fik natten til mandag kl. 2.15 en anmeldelse om, at der netop havde været røveri på en Cirkle K-tankstation på Stenvej i Højbjerg.

Ifølge ekspedienten var der kommet to unge mænd ind i butikken, og pludseligt gik den ene om bag disken for at tage nogle cigaretter. Da hun bad ham gå væk, trak han et jernrør frem, som han viste hende, oplyser politiet i døgnrapporten.