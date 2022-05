Bilist kørte mod færdselsretningen med høj promille – anholdt og varetægtsfængslet

En civil patrulje i Aarhus V opdagede fredag aften en bilist, der drejede fra Herredsvej ind på Hasle Ringvej, hvor han kørte mod færdselsretningen, så en modkørende bilist blev nødt til at undvige for at undgå at blive ramt.

Patruljen satte efter og fik standset bilisten, der viste sig at være en 26-årig mand, som er rumænsk statsborger, fremgår det af døgnrapporten. En alkometertest viste en promille et stykke over 2,0, og han blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel og for at have bragt andres liv og førlighed i fare med sin kørsel.