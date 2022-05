Containeren er ladet med jazz

En container, der bliver flyttet rundt til forskellige steder i Aarhus, skal i de næste måneder fortælle om jazz i alle afskygninger.

Det er Aarhus Jazz Orchestra, der har containeren. Meningen med containeren, Kissa, er, at den skal danne rammen om koncerter, folkemøder, talks, kaffe, samtaler og fællessang med afsæt i jazz. Den kommer til at spille en væsentlig rolle under Aarhus Jazz Festival i juli, men allerede fra den 8. maj en den åben. Indtil nu er der planlagt seks stop i seks forskellige områder i Aarhus – første stop er Bassin 7 på Aarhus Ø, hvor containeren står fra den 8.-22. maj.