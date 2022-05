Sort økonomi: 28 virksomheder i Aarhus kan forvente yderligere kontrol efter aktion

Aktionen havde fokus på sort økonomi i virksomhederne i form af udeholdt omsætning og ansatte, der arbejder sort. Som led i kontrollen tjekker Skattestyrelsen derfor virksomhedernes salgsregistrering, og at alle, der arbejder i virksomheden, er lovligt registreret som ansatte.

»Aktionen torsdag adskilte sig desværre ikke fra lignende aktioner. Tre medarbejdere stak af fra deres arbejde, inden vi nåede at tale med dem. I 14 af virksomhederne mødte vi bl.a. medarbejdere, der var på offentlige ydelser, samtidigt med at de arbejdede. Andre fortalte, at de havde første arbejdsdag,« siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i meddelelsen.