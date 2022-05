Kvinde med barnevogn efterlyses

Vold: Østjyllands Politi efterlyser en kvinde og hendes veninde, som tirsdag omkring kl. 10.40 kom gående med en barnevogn eller klapvogn omkring Banegårdspladsen og Café Stiften i Aarhus. En mand passerede kvinderne, og der opstod nogle uoverensstemmelser, hvorefter manden tilsyneladende sparkede ud efter dem.

Manden blev efterfølgende anholdt og dagen efter varetægtsfængslet for flere forhold – bl.a. for at have bidt og spyttet efter to mænd, der forsøgte at tilbageholde manden. Da politiet kom frem, var kvinderne ikke længere på stedet, og Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med dem via tlf. 114, ifølge døgnrapporten.