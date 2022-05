Standset med stoffer, piller og våben i bilen

Hash: En patrulje standsede onsdag kl. 17.38 to mænd i en bil på Silkeborgvej i Aarhus C. Inden betjentene nåede hen til bilen, kastede den ene mand en lille pose ud af vinduet. Det opdagede patruljen dog, og de fik fat i posen, der viste sig at indeholde en mindre mængde hash. Begge mændene blev visiteret, og bilen blev ransaget, og i den forbindelse fandt betjentene lidt mere hash, flere tramadol-piller og en totenschlæger. Både stoffer og våben blev beslaglagt og den ene af personerne i bilen, en 38-årig mand, blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og overtrædelse af våbenloven, oplyser døgnrapporten.