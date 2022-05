Portrætter i Musikhuset sætter fokus på de musikalske kvinder

Idéen til ”50/50” udspringer af de tal, som musikorganisationen Gramex i 2019 offentliggjorde i en opgørelse over, hvilke danske artister, musikere og sange der bliver spillet i radioen. I 2019 var der for tredje år i træk kun mænd på alle årets top 10-lister.

»Vi håber, at projektet kan være en visuel reminder om at holde fokus på kønsbalancen. Vi vil gerne appellere til, at dem, der sidder på magten fremadrettet tør tage ansvaret på sig, anerkender egne bias og gør noget ved det. Samtidig vil vi med projektet gerne give yngre generationer nogle stærke rollemodeller at spejle sig i,« siger Merle Mejlby.

Portrætterne er også samlet i en bog, ”50/50”, som netop er udkommet.