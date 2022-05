Politiinspektøren fortalte yderligere, at bilen kørte ud i krydset, da den 21-årige blev skudt. Politiet har mere videomateriale fra episoden, som ikke bliver offentliggjort foreløbigt.

Politiet takker for offentlighedens hjælp i forhold til de massive mængde video, der er sendt ind. Inspektøren fortæller desuden, at der fortsat efterforskes bredt for at opklare sagen.

»Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få opklaret denne sag. Det skal være trygt at færdes i Danmark, og det vi så her, tager vi det dybeste afstand fra. Derfor går vi den ekstra mil her,« siger politiinspektøren.