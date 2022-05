07/05/2022 KL. 09:30

Bygherre og boligforening var enige om ikke at »blande blod«

Boligforeningen Ringgården og ejendomsudvikleren Bricks A/S var enige om at droppe planen om almene lejeboliger i det kommende højhus på Frederiks Plads. Efter bestilling fra byrådet undersøger Bricks A/S og Aarhus Kommune mulighederne igen.