Vores fotograf har været en tur oppe i højhuset på Augustenborggade 21 på Langenæs for at tage et billede ud over Ringgadebroen, jernbaneterrænet, godsbanen og omkringliggende kvarterer.

Det samme gjorde Jens Weier i 1978.

De to billeder viser tilsammen, at der da godt nok er sket en del med Aarhus i løbet af de 44 år. Meget er væk – og endnu mere er kommet til. Ikke mindst gennem det seneste årti, hvor Aarhus har skruet gevaldigt op for ambitionen om at blive storby.