04/05/2022 KL. 06:45

Villaejere frygter ny helhedsplan for Randersvej

Et forslag om etagebyggeri i villakvarterer langs Randersvej møder skarp kritik fra to fællesråd og en række beboere. Over 200 beboere har tilmeldt sig et borgermøde torsdag.