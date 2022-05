22/05/2022 KL. 10:45

Lars Hinrichsen mistede sin potens som 47-årig: »Er man en rigtig mand, hvis man er impotent?«

Efter Lars Hinrichsen blev opereret for prostatakræft, mistede han sin potens. Hvad han altid havde taget for givet, var der ikke længere. Det blev starten på syv års kamp for at genfinde sig selv som mand og få sexlivet tilbage.