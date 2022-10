Schlüter tabte mandater, men fortsatte med sit firkløver

Valgets resultat

Mandatmæssigt blev valget et mindre nederlag for den siddende regering. De Konservative gik tilbage med fire mandater, men fik med 38 mandater stadig det næstbedste valg i partiets historie. Venstre tabte tre mandater, Kristeligt Folkeparti et enkelt, mens Centrum-Demokraterne gik frem med et mandat. Da venstrefløjen dog ikke kunne mønstre et flertal, kunne Firkløverregeringen fortsætte efter en dronningerunde. Men det var en regering, som stod parlamentarisk svagere end før og nu kun rådede over 70 mandater mod 77 før valget.

Socialdemokratiet gik tilbage med to mandater, og dette benyttede partileder og forhenværende statsminister Anker Jørgensen som anledning til at melde sin afgang. Han blev efterfulgt af Svend Auken. SF havde et godt valg med en fremgang på seks mandater, hvilket gav dem i alt 27 – partiets højeste mandattal nogensinde. Venstresocialisterne mistede derimod alle sine fem mandater og gled ud af Folketinget.