”De næste måneder vil vi invitere til to store borgerkonferencer, hvor alle er velkommen til at deltage og bidrage til en dialog om en mulig udvidelse af havnen. Til at forberede konferencerne nedsætter vi grupper af en lang række af de nøgleinteressenter, som har afgivet høringssvar, eksperter og interessenter. Sammen med myndighederne skal grupperne se på de enkelte temaer, som er kommet frem i høringsfasen. De skal belyse, kvalificere og skabe et grundlag for dialog med borgerne på den første borgerkonference, som vil ske inden sommerferien.”

”Her vil de forskellige temaer og resultatet af interessenternes arbejde bliver lagt frem. Borgerkonferencen skal give alle mulighed for at bidrage og bringe sine egne perspektiver til torvs. Interessentgrupperne vil samle op på den første borgerkonference og arbejde videre med de enkelte temaer, så der ligger et fornyet grundlag for endnu en borgerkonference efter sommerferien.”

”Det giver os mulighed for flere drøftelser på borgermøder, inden myndigheden er rustet til at indstille en sag for byrådet, som så indgår i den almindelige, demokratiske proces i byrådet. Det er et stort og vigtigt arbejde, der ligger foran os. Det er således vores forventning, at byrådet først kan tage stilling hen mod slutningen af 2022, idet der skal være tid til den inddragende proces, som vi her skitserer.”