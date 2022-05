Endnu en kvinde udsat for en blotter

En 21-årig kvinde anmeldte søndag eftermiddag, at hun på vej hjem fra byen i Aarhus natten til søndag var blevet kontaktet af en mand, der havde blottet sig for hende, oplyser Østjyllands Politi. Ifølge kvinden gik hun omkring kl. 03.15 ved Rådhusparken tæt på Musikhuset, da en fremmed mand, der virkede beruset, stillede sig foran hende, trak bukserne ned og begyndte at onanere.